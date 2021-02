Hogescholen willen meer geld nu het aantal studenten in het hoger onderwijs fors gestegen is, zegt Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen (VH) tegen Het Financieele Dagblad (FD). Dit jaar studeren er 490.425 mensen in het hoger onderwijs. De instroom is dit jaar met 10 procent gestegen tot circa 125.000.

"Zo'n forse, onverwachte stijging in combinatie met corona legt een grote druk op hogescholen. Daarom vragen we om financiële compensatie om alle nieuwe studenten op termijn goed te kunnen blijven begeleiden", aldus Limmen, die benadrukt dat met online onderwijs extra begeleiding nodig is.



De VH schrijft de stijging toe aan het coronavirus, onder meer omdat er vorig jaar meer havisten slaagden voor hun eindexamen. Ook werden er meer mbo'ers - die hun opleiding niet konden afmaken - onder voorwaarde toegelaten en waren er minder studenten die na hun middelbare school een tussenjaar namen. Er meldden zich wel minder internationale studenten aan.