De leerachterstanden als gevolg van de coronacrisis zijn zo groot, dat 30 tot 40 procent van de leerlingen in het eindexamenjaar dreigt te zakken. Dat blijkt uit een rondgang van Het Financieele Dagblad (FD). In 2019 was het landelijk gemiddelde nog 8 procent.

Er zijn grote verschillen in de prognoses. Het FD schrijft dat sommige scholen rekening houden met een slagingspercentage van 85 procent en andere onderwijsinstellingen met een percentage van 56 procent.



Eindexamenleerlingen konden de afgelopen maanden wel gewoon naar school, maar hebben minder onderwijs gekregen omdat sommige scholen eerder of vaker dicht moesten vanwege coronabesmettingen of in oude gebouwen gevestigd zijn waar de ventilatie slecht is, schrijft het FD.



Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) besluit op 15 februari of de examens zullen doorgaan. Andere mogelijke oplossingen zijn het verlagen van de normering of het schooljaar verlengen.