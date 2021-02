In Rome hebben toeristische attracties zoals het Colosseum en het Pantheon hun deuren maandag weer geopend.

In een groot deel van het land, waaronder de hoofdstad, mogen inwoners weer naar andere regio's met een relatief lage infectiegraad. Daar mogen restaurants en cafés overdag ook weer klanten bedienen. Naar schatting bijna 300.000 van deze horecatenten - iets meer dan 80 procent van het totaal - kunnen daarvan profiteren.



Ook de Sixtijnse Kapel en het Vaticaanmuseum zijn na een sluiting van 88 dagen weer open voor bezoekers. In veel van de culturele topattracties in Rome was het echter rustig, met soms meer medewerkers dan bezoekers. Buitenlandse toeristen zijn vrijwel afwezig.



De coronapandemie heeft Italië met meer dan 2,5 miljoen besmettingen en ongeveer 85.000 overlijdens zwaar getroffen. Zondag kwamen er 11.252 besmettingen en 237 sterfgevallen bij.