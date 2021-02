Britse gezondheidsdiensten gaan deze week in delen van Engeland bij mensen van deur tot deur langs met coronatesten.

De Britse autoriteiten willen zo inzichtelijk krijgen in hoeverre de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus zich binnen het koninkrijk heeft verspreid. Uit onderzoek is al gebleken dat lang niet meer alle positieve gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant direct te herleiden zijn naar het land van herkomst zelf.



Het deur-tot-deur-testen gaat plaatsvinden in verschillende delen van Engeland. Zo'n 80.000 mensen kunnen binnenkort iemand met een coronatest aan de deur verwachten. Het testen is vrijwillig, maar iedereen van zestien jaar en ouder is opgeroepen om mee te doen.