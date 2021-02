Het nieuws dat de honderdjarige Britse oorlogsveteraan Tom Moore het coronavirus heeft opgelopen, maakt veel los in zijn geboorteland. Het nieuws haalde de voorpagina's van vrijwel alle Britse kranten en ook premier Boris Johnson liet van zich horen. "U heeft het land geïnspireerd en ik weet dat we u allemaal een volledig herstel toewensen", schreef hij op Twitter.

Moore kreeg vorig jaar de status van nationale held vanwege zijn actie waarmee hij geld ophaalde voor de strijd tegen het coronavirus. Hij haalde bijna 40 miljoen pond (45 miljoen euro) op door in zijn tuin te wandelen. Hij scoorde later een hit door het nummer You'll Never Walk Alone te zingen en werd tot ridder geslagen door de koningin.



De dochter van 'Captain Tom' maakte vorig weekend bekend dat haar vader nu zelf in het ziekenhuis ligt. Hij kreeg longontsteking en testte later positief op het coronavirus. De veteraan zou niet op de intensive care liggen. De Britse autoriteiten zijn momenteel ouderen aan het inenten, maar Moore is naar verluidt nog niet aan de beurt gekomen.