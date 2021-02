Vrijwel alle bewoners van verpleeghuizen in Engeland zijn gevaccineerd tegen COVID-19. De Britse premier Boris Johnson spreekt over een cruciale mijlpaal in de strijd tegen het coronavirus.

Bij ruim tienduizend Engelse verpleeghuizen met oudere bewoners is nu een eerste prik aangeboden, aldus de nationale gezondheidsdienst NHS. Het is echter niet duidelijk hoeveel personen de vrijwillige inenting hebben geweigerd. Ook waren enkele tehuizen vanwege een lokale brandhaard nog niet toegankelijk, melden Britse media.