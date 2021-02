Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 51 toegenomen tot 2.270. Het is de grootste toename in een dag sinds 11 januari. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dit betekent dus dat er meer mensen zijn opgenomen dan ontslagen. Wel ligt het aantal opnames met 168 op het laagste niveau sinds 16 december. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is met 58 gestegen naar 1.631. Op de intensive care (ic) liggen nu 639 coronapatiënten, zeven minder dan op zondag.



Het LCPS heeft in het afgelopen etmaal slechts één coronapatiënt verplaatst naar een andere regio. Het is voor het eerst sinds de hervatting van de patiëntenspreiding in september dat regio's hun krapte zelf konden oplossen en zo weinig mensen hoefden te worden overgebracht naar een ander deel van het land.