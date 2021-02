De gunstige effecten van de coronamaatregelen wegen niet op tegen de gezondheidswinst die ziekenhuizen boeken. Dat schrijven vier intensivecare-artsen van onder meer het Radboudumc in NRC. Ze pleiten voor een versoepeling van de maatregelen en "daarbij te accepteren dat er als gevolg van corona meer mensen zullen overlijden". De artsen, die dagelijks met coronapatiënten werken, vinden dat we met de maatregelen een te hoge tol moeten betalen.

Volgens hen lopen veel leerlingen in het basis- en middelbare onderwijs een serieuze leerachterstand op. En ze wijzen erop dat winkels, cafés, restaurants en kapsalons al lang gesloten zijn en dat veel ondernemers deze crisis niet zullen doorstaan. De artsen vrezen bovendien dat het aantal mensen dat in armoede leeft toeneemt en de kloof tussen arm en rijk groeit.



Wel benadrukken de artsen de ernst van COVID-19. "Volledig herstel is vaak niet haalbaar doordat veel van onze coronapatiënten ernstige comorbiditeit hebben, zoals overgewicht, hoge bloeddruk en/of suikerziekte: allemaal risicofactoren voor een ernstig verlopende COVID-19-infectie. Bovendien, de helft van al onze voormalige ic-patiënten heeft belangrijke restklachten na de opname", aldus de artsen.