De politie heeft vandaag een grote groep bestaande uit tweehonderd tot driehonderd mensen tegengehouden in de haven van Den Helder. De groep kwam van de veerboot vanuit Texel af en was volgens de politie van plan om "een toer door Nederland" te houden. Dat melden NH Nieuws en het Noordhollands Dagblad.

De mensen in de groep zouden meerdere coronaregels aan hun laars hebben gelapt en afkomstig zijn "uit het zuiden van het land". De volgende bestemming was naar verluidt Hoorn, maar daar stak de politie een stokje voor, omdat in die Noord-Hollandse stad een demonstratie plaatsvond, aldus het Noordhollands Dagblad. Zover bekend is niemand aangehouden.