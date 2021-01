Bijna 30.000 Belgen hebben de afgelopen weken nagelaten zich te laten testen na een reis naar een risicogebied in het buitenland, hoewel dat wel verplicht is. Het gaat om ongeveer 40 procent van de Belgen die volgens officiële cijfers terugkeerden uit zo'n rode zone, bericht Het Nieuwsblad.

Belgen die terugkeren uit zo'n risicogebied moeten zich twee keer laten testen: op dag één en op dag zeven na hun reis. Ook moeten ze, in afwachting van die laatste testuitslag, in zelfisolatie. Wie zich niet houdt aan die regels, riskeert een boete van 250 euro. Toch blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano dat Belgen massaal de testplicht ontlopen.



Belgen die terugkeren uit het buitenland moeten een formulier invullen, de zogenoemde Passenger Locator Form (PLF). Daarna krijgen ze van de overheid een tekstbericht met een testcode, waarmee ze coronatests kunnen ondergaan. Als die code niet wordt gebruikt, weten de autoriteiten dat de ontvanger zich niet heeft laten testen.



De krant schrijft dat de officiële cijfers over het aantal mensen dat de testplicht ontloopt, waarschijnlijk geen volledig beeld geven. Dat komt doordat die alleen betrekking hebben op mensen die ook zo'n PLF-formulier invulden na een reis.