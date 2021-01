Rheden heeft natuurgebied de Posbank zondagmiddag vanwege drukte afgesloten. De gemeente waarschuwde vrijdag al dat het Veluwse gebied gesloten zou worden, zodra er in de omgeving geen parkeerplekken meer zouden zijn. De Posbank is sinds het uitbreken van de coronacrisis een van de populairste gebieden die recreanten opzoeken om te wandelen en te fietsen.

Rheden en gebiedsbeheerder Natuurmonumenten hadden voor zondag bij wijze van experiment verkeersregelaars ingezet. Die wezen automobilisten zondag een verplichte parkeerplek in de omgeving van de Posbank aan. Parkeren is steeds een groot probleem in het bosgebied. Als de gewone parkeerplaatsen vol zijn houden bezoekers veel te weinig afstand. Bermparkeerders blokkeren de weg voor de hulpdiensten.



Rheden en Natuurmonumenten gaan de komende tijd diverse maatregelen uitproberen om tot een definitieve oplossing te komen voor de bereikbaarheid van de Posbank. Eenrichtingsverkeer en een verbod op het rondjes rijden over de Posbank horen ook bij de maatregelen.