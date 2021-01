De Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100) is zondag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis.

Hij wist vorig jaar zo'n 36 miljoen euro in te zamelen voor de Britse gezondheidszorg. Het corona-icoon deed dit in de aanloop naar zijn honderdste verjaardag door honderd rondjes te lopen in zijn tuin. Daarmee werd hij in één klap wereldberoemd. Hij werd zelfs geridderd door de Britse koningin Elizabeth. Moore is afgelopen week positief getest op het coronavirus, aldus zijn dochter. Hij wordt nu op een verpleegafdeling behandeld.