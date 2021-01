Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 21 afgenomen tot 2.219, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

646 van hen liggen op de intensive care, 6 meer ten opzichte van zaterdag. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 27 af tot 1.573.

Het LCPS meldt dat het gemiddelde aantal opnames in de afgelopen week "vrij stabiel" was. "We verwachten dat deze trend doorzet, met een lichte daling voor de bezetting op de ic en in de kliniek. Het beeld blijft onzeker, omdat de Britse coronamutatie veel besmettelijker is dan de huidige variant. Hierdoor kan het aantal besmettingen en de instroom op de ic en in de kliniek snel toenemen."