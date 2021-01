Het Rode Kruis, de GGD en het ministerie van Volksgezondheid beginnen maandag een pilot met zogenoemde quarantainecoaches. Deze coaches, hulpverleners die bijvoorbeeld ook al bron- en contactonderzoek hebben gedaan, gaan mensen tijdens hun quarantaine ondersteunen bij praktische of psychosociale problemen.

Momenteel moeten veel mensen in thuisquarantaine vanwege een coronabesmetting of contact met een besmette persoon. Zo'n periode binnenblijven kan echter praktische, sociale en psychische problemen met zich meebrengen. De coach houdt contact en werkt mee bij het vinden van passende hulp, zoals het Let op Elkaar-netwerk van het Rode Kruis. De vrijwilligers binnen dat netwerk kunnen bijvoorbeeld boodschappen doen of een luisterend oor bieden als iemand zich eenzaam voelt.



De quarantainecoaches zijn een uitbreiding van de huidige hulp voor mensen in quarantaine. Die wordt geboden door de GGD en verschillende telefonische hulplijnen zoals de Luisterlijn. De proef duurt twee weken en wordt in de regio's Drenthe en Kennemerland gehouden.