Portugal heeft op het vasteland nog maar zeven ic-bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Het land is buitengewoon hard getroffen door de tweede coronagolf. Sommige patiënten moeten nu naar het eiland Madeira worden getransporteerd.

Uit de data van het Portugese ministerie van Volksgezondheid blijkt dat 843 van de 850 ic-bedden voor coronapatiënten in het land met tien miljoen inwoners bezet zijn. Portugal houdt vooralsnog 420 ic-bedden achter de hand voor patiënten met andere gezondheidsproblemen.



Het ministerie meldt zaterdag dat er in het afgelopen etmaal 12.435 nieuwe besmettingen waren vastgesteld, een daling ten opzichte van het recordaantal besmettingen dat donderdag werd gemeld. In de laatste 24 uur waren er in Portugal nog eens 293 coronadoden te betreuren.



De snelheid waarmee het aantal positieve tests nu stijgt, zou te maken hebben met de gemuteerde variant van het coronavirus die voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk werd vastgesteld en besmettelijker zou zijn. Die 'Britse' variant zou goed zijn voor 65 procent van alle besmettingen in de laatste drie weken.