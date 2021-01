In Nederland zijn inmiddels 2.240 COVID-19-patiënten opgenomen, negen meer dan op vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag.

Het aantal nieuwe opnames lag vandaag op 225, zeven minder dan de dag ervoor. 29 COVID-19-patiënten kwamen op de intensive care (ic) terecht, waarop nu in totaal 640 COVID-19-patiënten liggen. Dat betekent een daling van negentien ten opzichte van vrijdag.



"Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest", schrijft het LCPS in een toelichting. "We verwachten dat deze trend doorzet, met een lichte daling voor de bezetting op de ic en in de kliniek."



Wel waarschuwt het LCPS dat de situatie snel kan omslaan, aangezien de Britse COVID-19-variant besmettelijker is dan de huidige variant.