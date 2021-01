Duitsland boekt vooruitgang in de strijd tegen het coronavirus. Voor het eerst sinds eind oktober zijn in een week tijd minder dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Dat weekcijfer piekte in Duitsland op 22 december, toen het op 197,6 besmettingen per 100.000 inwoners stond. Nu gaat het om 98 per 100.000 inwoners, meldt het Robert Koch-Insti­tut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.