Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met 58 gedaald naar 2.239, blijkt vandaag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). De trend van de afgelopen twee dagen, waarbij steeds wat minder coronapatiënten in ziekenhuizen liggen, lijkt daarmee door te zetten.

Het aantal COVID-19-patiënten op intensive cares (ic's) is met 5 gedaald naar 644. Op reguliere afdelingen bevinden zich nu 1.595 coronapatiënten, 53 minder dan gisteren.



Het afgelopen etmaal werden in totaal 215 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, van wie 29 zijn opgenomen op ic-afdelingen. De afgelopen dagen werden steevast tweehonderd tot driehonderd nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.



Vijf patiënten, onder wie twee ic-patiënten, zijn de afgelopen 24 uur uitgewisseld tussen ziekenhuizen vanwege de druk op de regionale zorg. Er ligt nog één Nederlandse ic-patiënt in een Duits ziekenhuis, één minder dan een dag eerder.