Portugal sluit vanaf vrijdag de grens met Spanje in de strijd tegen het coronavirus. In ieder geval de komende twee weken is verkeer van en naar het buurland alleen nog in speciale gevallen toegestaan, kondigde de regering aan.

Bij de 1.200 kilometer lange grens zal gecontroleerd worden. Ook reizen per boot en via de lucht wordt ingeperkt. Eerder was al besloten vanaf vrijdag de vluchten vanuit en naar Brazilië op te schorten vanwege de virusmutatie in dat land.



Premier António Costa noemde de situatie in Portugal "duidelijk heel slecht". Vandaag werden 16.423 positieve tests gemeld. In een etmaal stierven 303 mensen, ook een recordaantal. De ziekenhuizen en andere delen van het zorgsysteem zijn overbelast. In het land van ruim tien miljoen inwoners is al bijna twee weken een lockdown van kracht.



De grens met Spanje was tijdens de eerste coronagolf vorig voorjaar maanden dicht en ging pas weer open op 11 juli, nadat het aantal infecties fors was gedaald.