Het AstraZeneca-vaccin is bewezen effectief voor alle doelgroepen, zo heeft de Britse premier Boris Johnson vanmiddag gezegd. Hij reageerde op eerdere berichten vanuit Duitsland die in twijfel trekken of hier wel voldoende bewijs voor is.

Het vaccinatiecomité STIKO van het Duitse Robert Koch-Insti­tut, de tegenhanger van het Nederlandse RIVM, adviseert sinds vandaag het coronavaccin van AstraZeneca niet toe te dienen aan 65-plussers. Er zou te weinig informatie zijn om goed te beoordelen hoe effectief het vaccin bij ouderen is.



"Ik ben het daar niet mee eens", aldus Johnson. "Onze gezondheidsautoriteiten hebben bewijzen gezien en aangeleverd waaruit blijkt dat het vaccin effectief is voor mensen in alle leeftijdsgroepen."