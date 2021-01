De in Frankrijk geldende avondklok blijkt niet voldoende om de oplaaiing van het coronavirus te stoppen, meldt regeringswoordvoerder Gabriel Attal woensdag. In regio's waar de avondklok is vervroegd neemt het aantal coronabesmettingen alsnog toe, blijkt uit berekeningen van Franse media.

Volgens Attal zou het Franse kabinet momenteel meerdere maatregelen overwegen, waaronder een strikte lockdown.



In Frankrijk geldt vanaf medio december een avondklok. Begin januari werd in meerdere departementen het tijdstip waarop inwoners binnen moesten zijn vervroegd. Na een aanvankelijke daling van de hoeveelheid positieve tests, nam dat aantal de afgelopen weken toch weer toe.