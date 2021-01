Mensen die met de Britse coronavirusvariant besmet zijn, melden vaker klachten als hoesten, keelpijn en vermoeidheid dan mensen die met oudere varianten van het virus besmet zijn. Daarentegen verliezen ze juist minder vaak hun smaak- of reukvermogen, meldt het Britse statistiekbureau ONS.

Het statistiekbureau ziet geen noemenswaardige verschillen op het gebied van ziekteverschijnselen zoals hoofdpijn en kortademigheid. Het ONS baseert zich op gegevens van mensen in Engeland die tussen 15 november en 16 januari positief zijn getest op het coronavirus.



De nieuwe variant dook eind vorig jaar op in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels zijn ook in Nederland gevallen bekend. De Britse variant wordt gezien als een besmettelijkere mutatie, maar volgens het ONS zijn er dus ook andere verschillen. Het is nog onduidelijk of de nieuwe variant van het virus ook dodelijker is.