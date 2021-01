De politierechter in Den Haag heeft woensdag twee maanden cel opgelegd aan een negentienjarige man wegens het gooien van een steen naar een politiebus, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank. De Hagenaar is de eerste persoon die veroordeeld wordt voor de avondklokrellen.

De man werd opgepakt tijdens de avondklokrellen van afgelopen maandag in de Haagse Schilderswijk.

Ook in Amsterdam, Breda en Middelburg staan woensdag mensen voor de snelrechter voor deelname aan de rellen of het verspreiden van opruiende teksten via sociale media.

De snelrechter in Middelburg legde een tweetal uit Goes drie weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk, en een werkstraf van zestig uur op wegens het verspreiden van opruiende berichten. Het duo werd vrijgesproken van het zwaardere delict opruiing.