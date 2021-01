België verbiedt recreatieve en toeristische reizen vanuit en naar het land tot 1 maart. Alleen essentiële reizen zijn toegestaan, zoals reizen voor grensarbeiders, reizen voor medische behandelingen en reizen om dringende zakelijke of familiale redenen.

Sinds maandag moeten reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika komen voor "essentiële zaken", bij aankomst in België tien dagen in quarantaine. Ze moeten op de eerste en zevende dag een PCR-test ondergaan.

"Wij nemen deze drastische maatregel om de huidige gunstige situatie in ons land te beschermen door een aantal dammen op te werpen, verdedigingslinies", zei premier Alexander De Croo over de nieuwe maatregel.