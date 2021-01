Het kabinet houdt vast aan de avondklok, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Sinds de avondklok zaterdag is ingegaan is het in verscheidene steden onrustig geweest. De politie werd belaagd en winkels geplunderd.

De avondklok is nodig voor bestrijding van het coronavirus, aldus de bewindsman die is belast met de handhaving van de coronamaatregelen. Het deskundigenteam OMT heeft de avondklok geadviseerd. De maatregel blijft tot het einde van de huidige lockdown op 9 februari van kracht, meldde het kabinet eerder.



Volgens Grapperhaus treedt de politie hard op tegen de relschoppers. "Mensen komen hier niet mee weg." Mensen die worden aangehouden zullen zo snel mogelijk berecht worden, zegt hij. "De inzet is onvoorwaardelijke gevangenisstraf." Ook zal de schade waar mogelijk op daders worden verhaald.



De inzet van de politie zal later worden geëvalueerd, maar volgens de minister kunnen de politie en ME het nog wel samen aan. "We blijven gewoon inzetten zoals de politie dat nu doet."