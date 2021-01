De politie in Londen heeft een trouwfeest met vierhonderd gasten in een schoolgebouw beëindigd. Volgens de huidige coronaregels zijn bij een bruiloft maximaal zes gasten toegestaan.

Alle ramen van de school in het noorden van Londen waren afgeplakt, waardoor niemand naar binnen kon kijken. De politie kreeg meldingen over het feest, waarna agenten ter plekke honderden mensen aantroffen.

De organisator van het feest heeft een boete van 10.000 pond (omgerekend 11.221 euro) opgelegd gekregen.



"Dit is een onacceptabele overtreding van de coronaregels", aldus het hoofd van de lokale politie. "Die regels zijn ingevoerd om levens te redden en de druk op de gezondheidszorg te verminderen."



De autoriteiten maakten donderdag nog bekend dat de boetes voor het bijwonen van coronafeestjes in Engeland worden verviervoudigd tot 800 pond.