De Democraat Joe Biden is ingehuldigd als de 46e president van de Verenigde Staten. In zijn speech riep hij Amerikanen op tot verzoening.

"Mijn hele ziel is toegewijd aan het verenigen van dit land, om ons volk en onze natie bijeen te brengen. Ik vraag elke Amerikaan om zich bij me te voegen om dat te bereiken", sprak Biden kort na zijn inauguratie. "Ik weet dat praten over eenheid tegenwoordig voor sommigen kan klinken als een dwaze fantasie. Ik weet dat de kwesties die ons verdelen diep zijn, en ze zijn echt."



Hij stelde dat de politieke spanningen die het land momenteel verdelen niet nieuw zijn. "Onze geschiedenis is een constante worsteling geweest, tussen het Amerikaanse ideaal dat we allemaal gelijk zijn geschapen en de harde, pijnlijke realiteit dat racisme, nativisme (po­li­tiek die be­lan­gen van au­toch­to­nen bo­ven die van men­sen met een mi­gra­tie­ach­ter­grond stelt, red.), angst en demonisering ons al heel lang verdelen."



Later voegde de kersverse president toe: "Laten we vandaag, op dit moment, hier, een nieuwe start maken, wij allemaal. Laten we weer naar elkaar gaan luisteren, elkaar horen, elkaar zien, elkaar respect tonen. Politiek hoeft geen vlammenzee te zijn, die alles in zijn pad verslindt. Niet elk meningsverschil hoeft te leiden tot de totale oorlog. En we moeten de cultuur verwerpen waarin feiten worden gemanipuleerd of zelfs helemaal worden gefabriceerd."