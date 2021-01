Het kabinet overweegt het maximale aantal gasten bij een uitvaart verder te beperken, bevestigen bronnen na berichtgeving door de NOS en NRC. Mogelijk gaat het maximale aantal gasten van honderd naar vijftig. Daarnaast wordt mogelijk besloten dat mensen thuis nog maar één gast per dag mogen ontvangen. Dat zijn er nu twee.

Het kabinet besluit woensdag of deze maatregelen worden ingevoerd. Ook overweegt het kabinet dan een mogelijke reisbeperking vanuit het Verenigd Koninkrijk of Zuid-Afrika. Aansluitend na het overleg volgt een persconferentie met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Vermoedelijk wordt dan ook meer duidelijk over de invoering van een avondklok. De avondklok in Nederland gaat mogelijk gelden tussen 20.30 en 4.30 uur en zal vanaf vrijdag worden ingesteld, vertellen ingewijden aan RTL Nieuws en NOS. De tijden kunnen mogelijk nog verschuiven. De Kamer moet ook nog akkoord gaan met een avondklok.



Het is nog onduidelijk of de andere maatregelen die op tafel liggen ook worden genomen als er een avondklok komt, of dat ze er een alternatief voor zijn. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd te onderzoeken hoe de verspreiding van de Britse variant van het virus, die besmettelijker is, het beste kan worden tegengegaan. Daarbij is gevraagd de effecten van een avondklok te onderzoeken, maar ook te kijken naar alternatieven.