De avondklok die mogelijk in Nederland wordt ingevoerd, zou tussen 20.30 en 4.30 uur gaan gelden en op vrijdag worden ingesteld. Zonder geldige reden mag iemand tussen die tijden niet naar buiten, melden ingewijden dinsdagavond aan onder meer NOS en RTL Nieuws.

De details van de avondklok staan in het eerste voorstel dat dinsdagavond is besproken in het Veiligheidsberaad. De tijden kunnen nog worden aangepast. Eerder lekten nog plannen voor een avondklok tussen 20.00 en 4.00 uur uit.

Woensdagochtend neemt het kabinet een beslissing over de avondklok. De maatregel moet vervolgens worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Mocht de Kamer ermee instemmen, dan zou de avondklok mogelijk tot het einde van de huidige lockdown (tot en met 9 februari) van kracht blijven. Ook zou het kabinet willen dat mensen thuis nog maar één gast per dag ontvangen. Daarnaast wordt gedacht aan minder gasten bij uitvaarten.

Het is nog onduidelijk of de andere maatregelen die op tafel liggen ook worden getroffen als er een avondklok wordt ingevoerd. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd niet alleen de effecten van een avondklok te onderzoeken, maar ook te kijken naar alternatieven.

Woensdagmiddag houden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie.