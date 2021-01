In het Verenigd Koninkrijk is het afgelopen etmaal een recordaantal van 1.610 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De vorige negatieve mijlpaal dateert van een kleine week geleden. Toen kwamen 1.564 mensen te overlijden. Het was toen voor het eerst sinds het begin van de uitbraak dat meer dan vijftienhonderd coronapatiënten op een dag stierven.



Het totale aantal coronadoden in het zwaarst getroffen Europese land is inmiddels gestegen tot boven de 91.000 en het aantal positieve tests ligt boven de 3,4 miljoen. Er kwamen in de afgelopen 24 uur 33.355 coronagevallen bij.