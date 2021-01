Door een skireis van een vrouw uit de Belgische plaats Edegem moeten nu zo'n vijfduizend landgenoten in quarantaine, aldus burgemeester Koen Metsu van Edegem.

De vrouw is in de kerstvakantie op skivakantie in het buitenland geweest. Daar liep zij de Britse variant van het coronavirus op. Zij besmette in België haar dochter, die op haar beurt twee medeleerlingen aanstak, meldt De Morgen.

Volgens de burgemeester hield de vrouw zich na haar terugkeer niet aan de quarantaineregels. Het gevolg is dat de basisschool van haar dochter een week gesloten moet blijven. Alle 550 kinderen en 50 personeelsleden van de school worden getest. Zij en hun familieleden moeten een week in quarantaine blijven.

De gemeente Edegem ligt direct ten zuiden van Antwerpen.