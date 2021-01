Een op de drie studenten geeft het eigen leven tijdens de coronacrisis een zware onvoldoende. Maar ondanks de grote impact van de crisis willen ze helpen bij het oplossen van coronagerelateerde problemen. Dat meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), dat onderzoek heeft gedaan onder ruim 7.500 studenten.

"Bijbaantjes, sport en sociale activiteiten vallen weg en onze handen jeuken om een positieve bijdrage te kunnen leveren in deze coronacrisis. We zien dat er bij studenten grote problemen ontstaan en willen graag zelf onderdeel zijn van de oplossing", aldus Martijn Janse, een van de initiatiefnemers van het onderzoek.

Studenten zouden bijvoorbeeld in dienst van de gemeenten projecten kunnen uitvoeren om coronagerelateerde knelpunten op te lossen.

Een van die knelpunten is de moeite die studenten hebben met het volgen van onderwijs vanuit een studentenhuis, vooral door gebrek aan een rustige studieplek. Ruim de helft zegt dit te herkennen.

"Dit kan opgelost worden door leegstaande gebouwen zoals restaurants en theaters in te richten als studieplek. Zet studenten in om die plekken te vinden en in te richten. Ze staan te trappelen om hun vrije tijd nuttig in te vullen, zegt Dahran Çoban, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.