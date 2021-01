Een ruime meerderheid van de docenten verwacht groeiende problemen bij leerlingen als basisscholen langer dicht moeten blijven, schrijft het AD op basis van onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder meer dan duizend basisschoolleraren. Zo merkt een op de drie leerkrachten al dat het lastiger wordt om alle leerlingen via digitaal onderwijs bij de les te houden.

Een meerderheid van de basisschoolleraren (61 procent) maakt zich zorgen over de gevolgen voor leerlingen als de scholen pas na de voorjaarsvakantie weer opengaan. Het wordt dan lastig om de opgelopen leerachterstand in te halen. Ook wordt het lastiger om een passend schooladvies te geven aan kinderen in groep 8.

Veel leraren zien nu al dat kinderen worstelen met mentale problemen, lichamelijke klachten en stagnatie in de sociaal-emotionele ontwikkeling, aldus het AD. Het thuisonderwijs gaat vooral ten koste van de zwakke leerlingen, zegt 77 procent van de leraren.