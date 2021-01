Onder toeziend oog van demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) begint in Groningen vandaag een proef waarbij studenten voorafgaand aan een tentamen worden getest op het coronavirus. Het kan een eerste stap zijn naar de hervatting van fysieke lessen.

Ze krijgen een sneltest en krijgen binnen drie uur de uitslag. Als de test negatief is, mogen ze de tentamenhal op de Zernike Campus in om het tentamen te maken naast hun medestudenten.

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool doen mee aan de proef. Studenten van het roc Noorderpoort helpen bij het afnemen van de tests en het verwerken van de gegevens. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de GGD zijn bij de proef betrokken.

Studenten die positief testen, kunnen het tentamen later alsnog maken. In sommige gevallen is het ook mogelijk om het tentamen online te doen.