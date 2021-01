De politie heeft zaterdagavond een eind gemaakt aan een illegaal feestje op een bedrijventerrein in het Brabantse Boekel.

Negentien jongeren feestten in een trailer die was ingericht als kroeg. Ze zijn bekeurd wegens het overtreden van de coronaregels.

Op Twitter noemt de politie Oost-Brabant dergelijke feesten "onacceptabel". "Het zijn voor iedereen moeilijke tijden, maar hou je aan de regels!", aldus de politie-eenheid.



Elders in Noord-Brabant, in Etten-Leur, beëindigde de politie in de nacht van zaterdag op zondag een feestje in een bedrijfsruimte. De acht aanwezigen kregen een boete.