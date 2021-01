Er liggen momenteel 2.360 nieuwe coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen, 109 minder dan vrijdag.

666 daarvan worden op een intensive care (ic) behandeld, negentien minder dan een dag geleden. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag.



Wel zijn er in totaal 247 nieuwe patiënten opgenomen in het afgelopen etmaal, zes meer dan het LCPS vrijdag meldde. 35 van die opnames zijn op de ic, elf minder dan gisteren.



Vijf Nederlandse coronapatiënten worden op een Duitse ic-afdeling behandeld. Dit aantal is onveranderd gebleven ten opzichte van een dag geleden.