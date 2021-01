In Frankrijk is om 18.00 uur de strenge avondklok ingegaan. De komende twee weken mogen inwoners van het land tussen 18.00 uur en 6.00 uur niet meer hun huizen verlaten.

Uitzonderingen gelden voor woon- en werkverkeer, evenals voor ouders die kinderen brengen of halen van school of het kinderdagverblijf.



In 77 departementen in Frankrijk gold er nog een soepelere avondklok, waardoor mensen pas vanaf 20.00 uur binnen moesten blijven. In 25 departementen was de strengere avondklok al van kracht.