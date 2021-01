De basisscholen gaan waarschijnlijk niet voor het einde van de maand weer open. Daarvoor is het aantal coronabesmettingen nog altijd te groot en blijft de situatie rond de Britse variant te onzeker, laten leden van het Outbreak Management Team (OMT) aan het AD weten.

"We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen", zegt kinderarts en OMT-lid Károly Illy. "Dat blijft onzeker. En dat maakt het lastig om een advies te geven, het is een duivels dilemma."

"We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen, en tegelijkertijd vindt iedereen het van enorm belang om het basisonderwijs snel te heropenen."

Volgens Illy verplaatsen Nederlanders zich nog altijd te veel, door bijvoorbeeld niet thuis te werken.

Een ander OMT-lid, dat anoniem wil blijven, uit in de krant ook zijn zorgen over de Britse variant. "De aanwijzingen zijn steeds sterker dat het lastiger strijden wordt tegen deze variant."