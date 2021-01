Het Verenigd Koninkrijk verscherpt de maatregelen aan de grens om te voorkomen dat mutaties van het coronavirus het land bereiken. Vanaf maandag moeten alle reizigers uit het buitenland na aankomst verplicht in quarantaine. Om 4.00 uur lokale tijd vervalt de uitzondering voor reizigers uit bepaalde landen.

Premier Boris Johnson heeft ook bekendgemaakt dat er meer controle komt op de quarantaineplicht van tien dagen, of vijf dagen na een negatieve test. Het is niet de tijd om de inspanningen tegen het coronavirus ook maar iets te verminderen, aldus de regeringsleider.



Een einde van de coronabeperkingen komt pas in zicht als de kwetsbaarste groepen zijn gevaccineerd, meldt Johnson. Pas daarna kan worden overwogen welke stappen moeten worden gezet om de lockdown op te heffen.