Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn in Duitsland twee miljoen besmettingen vastgesteld. Dat meldt het Robert Koch-Insti­tut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM.

In de laatste 24 uur zijn 22.368 positieve tests en 1.113 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het totale aantal besmettingen in Duitsland is daarmee op 2.000.958 uitgekomen. Duitsland telt 44.994 overleden coronapatiënten.



Ondanks strenge maatregelen wil de trend nog niet keren in Duitsland en komen er dagelijks veel nieuwe infecties bij. Bondskanselier Angela Merkel overweegt volgens Duitse media de teugels nog strakker aan te trekken en nieuwe coronaregels in te voeren. Mogelijk wordt daarover volgende week meer bekend.