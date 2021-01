Ondanks het negatieve reisadvies maken elke dag gemiddeld nog 35.000 mensen gebruik van luchthaven Schiphol. Dat blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij Schiphol en claimorganisatie EUclaim.

Uit cijfers van EUclaim blijkt dat tussen 1 en 13 januari ongeveer 6.350 passagiersvluchten van en naar Schiphol vlogen, aldus BNR. Volgens Schiphol is dat aantal goed voor gemiddeld 35.000 reizigers per dag en heeft een derde van hen Schiphol als start- of eindpunt van hun reis. De rest van de reizigers stapt alleen over op de luchthaven.



NU.nl meldde eerder deze week al dat dagelijks gemiddeld 460 reizigers vanuit verschillende luchthavens in het Verenigd Koninkrijk naar Nederland reizen. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om vluchten vanuit het VK aan te pakken vanwege de Britse coronamutatie. Het kabinet is op dit moment geen voorstander van een vliegverbod.