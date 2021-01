Een crematorium in het Duitse stadje Meissen in Bundesland Saksen heeft het moeilijk om het coronadodental bij te houden.

Jörg Schaldach, de directeur van het plaatselijk crematorium zegt dat vanaf november alles op alles moest worden gezet om de besmettelijke coronadoden op tijd te cremeren. Schaldach zegt tegen persbureau Reuters dat er tweemaal zoveel doden zijn als voor de uitbraak. In plaats van de gebruikelijke tweedaagse crematiediensten is er sprake van een aanhoudende dienst, waarbij medewerkers het aanhoudend druk hebben.



De oorzaak van de drukte in de crematoria in Saksen is tweeledig. Aan de ene kant is de deelstaat erg hard getroffen door de tweede besmettingsgolf en aan de andere kant is het aantal mensen elders uit het land die zich laten cremeren in Saksen erg groot.