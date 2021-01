Bij meer dan een kwart (27 procent) van de mensen die thuis kunnen werken, vraagt de werkgever aan de werknemers om toch naar kantoor te komen. 43 procent gaat sowieso nog steeds (gedeeltelijk) naar kantoor. Dat blijkt volgens vakbond CNV uit onderzoek onder ruim twaalfhonderd thuiswerkende leden.

"Terwijl we met man en macht het virus proberen te bestrijden en de Britse coronavariant als een dreiging op ons afkomt, gaat een groot deel van de thuiswerkers nog steeds vaak naar kantoor", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.



Bij bijna de helft van de ondervraagden valt het thuiswerken in deze donkere januarimaand zwaarder dan in de lente en zomer. Ongeveer 45 procent heeft geen goede werkplek thuis en bijna 40 procent heeft fysieke klachten (schouder, nek, arm) sinds het thuiswerken. Meer dan de helft (54 procent) krijgt extra gemaakte thuiswerkkosten niet vergoed.