De chef van de Tsjechische gezondheidsautoriteit is opgestapt na onthullingen over onregelmatigheden bij het vaccinatieprogramma. Volgens Tsjechische media werden duizend doses verdeeld over medewerkers van de autoriteit en hun familieleden.

Daarnaast zou een kliniek in Praag familieleden van personeel hebben ingeënt als er aan het einde van de dag nog vaccins over waren.

De oppositie spreekt er schande van. "Oudere inwoners hebben de vaccinatie nodig, terwijl de gezondheidsautoriteit eerst haar eigen mensen inent", aldus oppositielid Petr Fiala.

Volgens het vaccinatieplan komen momenteel alleen zorgpersoneel dat met coronapatiënten in contact komt, tachtigplussers en medewerkers van verzorgingstehuizen in aanmerking voor een prik. In Tsjechië zijn tot nu toe ruim zeventigduizend mensen ingeënt.