In Frankrijk moeten alle inwoners mogelijk straks tussen 18.00 en 6.00 uur binnenblijven. Franse media schrijven dat premier Jean Castex de maatregel donderdagavond gaat aankondigen.

In 25 van de 102 departementen is de avondklok al actief, in de overige 77 regio's mogen inwoners tot 20.00 uur buiten zijn.



De maatregel is volgens Stanislas Guerini, de leider van de grootste regeringspartij La République En Marche, belangrijk om het "aperitiefeffect" tegen te gaan. Hij doelt op sociale samenkomsten waar geborreld wordt voorafgaand aan het diner. Volgens de regering verspreidt het virus zich minder in de departementen die al een avondklok van twaalf uur lang hebben en waar de bevolking de hele avond moet binnenblijven.



Het is de eerste keer dat het moderne Frankrijk het uitgaansverbod inzet tegen de verspreiding van een virus. Het verbod werd eerder voornamelijk in oorlogen ingevoerd, zoals door de Duitse bezetters (1940-1944) en in de Algerijnse Oorlog.