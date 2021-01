In het Verenigd Koninkrijk is woensdag een recordaantal coronagerelateerde sterfgevallen geteld.

In het afgelopen etmaal bezweken 1.564 mensen in het land aan COVID-19. Voor het eerst zijn binnen een etmaal meer dan vijftienhonderd coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Het totale aantal overleden coronapatiënten in het zwaar getroffen Europese land steeg naar bijna 85.000. 1.245 personen per 1 miljoen inwoners zijn inmiddels aan de ziekte overleden. Ter vergelijking: in Nederland gaat het om 732 sterfgevallen per 1 miljoen inwoners.