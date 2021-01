Nederlandse huisartsen hebben de afgelopen dagen op hun privé- of praktijkadres een brief ontvangen van actiegroep Viruswaarheid met daarin beweringen over coronavaccins, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) woensdag. Volgens de LHV zeggen huisartsen het onprettig te vinden zulke brieven te krijgen.

Volgens Viruswaarheid is de brief naar vijfduizend adressen verstuurd. In de brief schrijft Viruswaarheid onder meer dat "onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen" van de inenting tegen COVID-19. Ook stelt de actiegroep dat de huisarts "te allen tijde aansprakelijk gesteld kan worden" indien zou blijken dat die onvolledige informatie heeft verschaft.

Daarnaast sommen de actievoerders zogenaamde ernstige bijwerkingen van de vaccins op en komen ze met alternatieven voor de vaccins, zoals hydroxychloroquine en vitamine D.



Volgens de LHV vinden huisartsen de brief "totaal niet boeiend" en is deze in de meeste gevallen in de prullenbak beland. Ook over de toon van de brief is geen onrust, zegt zij.