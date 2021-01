De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht dat de lockdown in Duitsland nog tot begin april gaat duren, zeggen bronnen rondom Merkel tegen Bild.

"Als het ons niet lukt dit virus onder controle te krijgen, dan hebben we rond Pasen tien keer meer positieve tests. We hebben nog acht tot tien weken met strenge maatregelen nodig", zou de bondskanselier tijdens een bijeenkomst hebben gezegd.

Op 2 november werd in het land een gedeeltelijke lockdown ingevoerd. Omdat deze maatregel niet voldoende effect had op de verspreiding van het coronavirus, is half december overgegaan naar een volledige lockdown, die in ieder geval geldt tot 31 januari.