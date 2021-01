Twee gorilla's in de dierentuin van de Amerikaanse stad San Diego zijn positief getest op het coronavirus. Het zijn voor zover bekend de eerste gevallen van het longvirus die ontdekt zijn bij de imposante mensapen.

De twee apen werden getest nadat ze ziek waren geworden. Een derde gorilla van de San Diego Zoo zou ook symptomen van het virus hebben, waaronder hoesten. Hoe de apen het virus hebben opgelopen is niet bekend. Op dit moment wordt daar onderzoek naar gedaan.



Onlangs testte wel een medewerker van de dierentuin positief, maar die had geen symptomen en zou ook steevast een mondkapje hebben gedragen in het bijzijn van de gorilla's.