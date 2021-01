Ruim 230 medische en niet-medische militairen worden momenteel ingezet om te helpen in de coronacrisis, aldus het ministerie van Defensie. De meesten zijn aan de slag op de COVID-19- en ic-afdeling van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Het medisch personeel bestaat uit 160 mannen en vrouwen.

Daarnaast worden 46 militairen ingezet in verzorgings- en verpleegtehuizen in onder meer in Amsterdam, Enschede en Veendam. Ook werken nog veertien militairen in zorghotels in Apeldoorn en Voorburg en zeven in een revalidatiecentrum in Delfzijl. Vrijdag en afgelopen donderdag kwamen daar acht militairen bij. Zij gaan aan de slag op de verpleegafdelingen van het Diaconessenhuis in Voorburg en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Vanaf het begin van de crisis is het leger te hulp geschoten met medische planners. Van hen werken er nu drie voor ziekenhuizen in Alkmaar en een bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Verder ondersteunen nog twee militairen de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP) van het RIVM.

Ten slotte helpen marechaussees met de beveiliging van de opslag van de coronavaccins en staan ongeveer duizend militairen klaar om indien nodig te helpen bij de vaccinaties.